Fresco por la mañana, templado a la tarde

Para este miércoles, Misiones tendrá un día con temperaturas frescas por la mañana y templadas por la tarde. Se espera una alternancia de sol y nubes, con lluvias y lloviznas de distribución irregular en toda la provincia.

La jornada estará marcada por una situación atmosférica fluctuante, impulsada por un área de baja presión, que intercalará momentos de estabilidad con otros de inestabilidad y precipitaciones.

La probabilidad de lluvia se ubica entre el 30% y 50%, con acumulados que podrían oscilar entre 1 y 9 mm. También existe una probabilidad moderada de nieblas y neblinas, por lo que se recomienda precaución.

Los vientos serán leves, provenientes del este, noreste y sureste, con velocidades de entre 3 y 14 km/h. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 40 km/h, y la calidad del aire se considera regular.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada para la provincia es de 25 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima se registrará en Apóstoles, con 11 °C.