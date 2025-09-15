Lluvias y tormentas para el inicio de la semana

Según indicaron desde la Dirección General de Alerta Temprana, la inestabilidad se podría extender durante toda la jornada. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados en Puerto Iguazú, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 17 grados en Bernardo de Irigoyen.

Desde Alerta Temprana informaron que la profundización de un área de baja presión y el ingreso de humedad desde la cuenca amazónica aumentan la probabilidad de precipitaciones y tormentas más generalizadas que las del domingo. Además, explicaron que incrementan las chances de caída de granizo y acumulados algo superiores.

Las lluvias previstas se ubicarían entre 1 y 10 milímetros, con ráfagas de 20 a 50 kilómetros por hora. Los vientos serán del este y noreste, rotando al sudeste, entre 7 y 13 km/h. La máxima provincial alcanzaría los 24 grados en Puerto Iguazú, mientras que la mínima sería de 17 en Bernardo de Irigoyen.