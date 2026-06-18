Argentina goleó en su debut ante Argelia

Con un Lionel Messi en modo bestial, Argentina inició con todo la defensa del título en el Mundial 2026. Fue 3-0 a Argelia, con un triplete del capitán, que además rompió cinco récords en su partido 200 con la Selección. No sólo igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de la competencia, sino que fue su primer hat trick, el más veterano en convertir por triplicado y el primero en marcar en la máxima cita del fútbol con 20 años de diferencia.

El primer tiempo parecía darle un inicio perfecto a Messi en su sexto Mundial, pero le invalidaron un gol a los cuatro minutos por un correcto fuera de juego suyo. Instantes después, la Selección recibió un llamado de atención que no pasó por alto: le anularon un tanto a los africanos, también por offside. A partir de ahí, el bicampeón de América hizo respetar los rangos con un inspirado Leo, quien jugó uno de los mejores partidos con esta camiseta desde la final de Qatar 2022.

La paridad se rompió a los 16 minutos en los Estados Unidos con una genialidad entre Rodrigo De Paul y la Pulga. El volante del Inter Miami dio un pase desde atrás de mitad de cancha con varias piernas por delante y le dejó la pelota redonda al 10 en el último tercio. Allí, el mejor jugador del mundo encaró a la defensa rival, buscó el hueco y ensayó un zurdazo que venció las manos de Luca Zidane.

Luego de esa acción, Lionel Messi se cargó el equipo al hombro, pero lo mejor quedó para el segundo tiempo. El rosarino aprovechó un rebote de Zidane para sellar el 2-0 a los 59′ y convirtió el triplete a los 75′ con un zurdazo esquinado contra un palo. De esta manera, igualó a Miroslav Klose con 16 tantos como máximos goleadores históricos en Copas del Mundo.

A pesar de tener 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró en una descomunal forma física y lució totalmente recuperado de la lesión que había sufrido en la previa a la cita mundialista con el Inter Miami. Otro que se mostró en gran nivel fue De Paul, que construyó sociedades y explotó todas las ventajas de un rival que regresó a un Mundial tras 12 años de ausencia.

Ahora, la selección argentina volverá a jugar el próximo lunes desde las 14 (hora argentina) contra Austria en el Dallas Stadium y el sábado 27 volverá a ese escenario para chocar ante Jordania desde las 23.

75 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!

La Pulga sacudió un zurdazo desde la medialuna para meter la pelota contra el palo derecho de Zidane. De esta manera, llegó a 16 goles en Mundiales e igualó al emblemático delantero alemán como máximo artillero en Copas del Mundo.

59 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!

¡GOL de Argentina! Lionel Messi concreta la jugada y anota para su equipo.

54 minutos: doble modificación en Argentina

Nicolás González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Argentina: Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.

16′ 1T: Gol de Argentina

¡GOL de Argentina! Lionel Messi concreta la jugada y anota para su equipo.

8 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGELIA!

Finalmente, la acción fue invalidada por offside de Chaibi.

4′ 1T: Fuera de lugar para Argentina

¡Offside de Argentina! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Lionel Messi.