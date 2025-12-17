Diputados convocó a una sesión y tratarán el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados de la Nación convocó a la primera discusión en el recinto de las sesiones extraordinarias para este miércoles. El debate iniciará a las 14, y tendrá como objeto tratar tres de los principales proyectos que el Gobierno envió al Congreso de la Nación para discutir en el periodo legislativo.

La convocatoria para la sesión especial se conoció este lunes en el marco de las primeras reuniones en comisiones en la cámara Baja para comenzar con el debate. En ese sentido, el primer proyecto a tratar es el de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

Además, ingresaron otras dos iniciativas. Por un lado, la reforma en el Régimen Penal Tributario, conocido también como Inocencia Fiscal. Mientras que, por otro, la ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros.

En ese marco, la ley de gastos es una de las que más chances de ser aprobada tiene dentro de todo el temario que envió el Ejecutivo para tratar en el periodo legislativa extendido. La Libertad Avanza (LLA)creció mucho en volumen legislativo tras las elecciones de octubre pasado, pero sin quorum ni mayoría pura en Diputados y el Senado. Tampoco cuenta con un mandatario provincial violeta. No es menor

Según informó Infobae, el titular de Diputado, Martín Menem, blindó la ingeniería de repartija en comisiones que intervendrán en el actual período extraordinario. Justamente, el oficialismo logró avanzar hoy con la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. Así, durante este martes intentarán obtener el dictamen para comenzar a tratar esta iniciativa.

Las presidencias de ambas comisiones quedaron en manos de dos libertarios, quienes ratificaron el cargo: Alberto Benegas Lynch, en Presupuesto; y Laura Rodríguez Machado, en Legislación Penal. En ambos casos, el kirchnerismo eligió dejar stand by sus cargos.

Para las 10 del martes, la cordobesa ya convocó para comenzar con el análisis del proyecto de inocencia fiscal y se prevé un plenario, junto a Presupuesto y Hacienda, para las 15.

Así las cosas, el Ejecutivo buscará aprobar lo antes posible el proyecto para girarlo a la Cámara de Senadores, donde el debate también podría extenderse. El objetivo: dictaminar el viernes y dejarlo a la vera de su sanción definitiva el sábado 27 o lunes 29.

Mientras aguarda dicho articulado, la Cámara alta concretará mañana, a partir de las 11, su reunión de Labor Parlamentaria para que los jefes de bloque definan la trayectoria de la reforma laboral. Primero, se debatirá el reparto de butacas en las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda. Tras esto, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, apunta a conseguir un dictamen el viernes del proyecto de Modernización Laboral y debatirlo en conjunto con el Presupuesto.

Cuáles son los proyectos que se debatirán en las sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación continúe en funciones desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. Así, además de los proyectos que ya empiezan a correr en el recinto, se espera que se debatan:

En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.

El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

(Infobae.com)