Paro de controladores provoca demoras y cancelaciones de vuelos

La primera medida de fuerza se extenderá hasta las 11.00, a pesar de que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación para las 10.00, en un intento por destrabar el conflicto. El gremio ratificó el cronograma de paros y anticipó una escalada progresiva que podría impactar en los vuelos internacionales a partir del 27 de diciembre, en coincidencia con el pico de demanda por las fiestas de fin de año.

Desde las primeras horas del día se registraron alteraciones significativas en la programación aérea, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aeroparque Jorge Newbery, con reprogramaciones y cancelaciones que también se replicaron en terminales del interior.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, Flybondi canceló al menos cuatro vuelos, mientras que Aerolíneas Argentinas y Latam reprogramaron servicios para después de las 11.30. En el caso de Aerolíneas, los vuelos previstos entre las 9 y las 10 hacia Catamarca, San Juan y Ushuaia fueron postergados, mientras que los servicios a Santiago del Estero y Jujuy se adelantaron para evitar la franja horaria del paro. Flybondi, en tanto, registró demoras en rutas hacia la Patagonia, particularmente a Ushuaia.

ATEPSA fundamenta la protesta en un reclamo de recomposición salarial, al sostener que no se cumplieron los acuerdos paritarios firmados en septiembre, tras el conflicto de agosto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue de rechazo categórico. EANA calificó la medida como “ilegítima” e “inadmisible”, al remarcar que el transporte aéreo es un servicio esencial, y advirtió que la interrupción en fechas de alta demanda perjudica a cientos de miles de pasajeros. Fuentes oficiales señalaron además una “inflexibilidad total” del sindicato frente a las instancias de diálogo, lo que motivó la convocatoria urgente de Trabajo.

Cronograma de afectación confirmado

El plan de medidas ratificado por ATEPSA contempla las siguientes interrupciones:

Miércoles 17: despegues nacionales de 08.00 a 11.00 (en Aeroparque hasta las 10.00).

Jueves 18: vuelos nacionales de 16.00 a 19.00 (en Aeroparque hasta las 18.00).

Martes 23: cese de operaciones nacionales de 19.00 a 22.00 (en Aeroparque hasta las 21.00).

Sábado 27: primera afectación a vuelos internacionales, de 14.00 a 17.00.

Lunes 29: paro general de despegues, nacionales e internacionales, de 08.00 a 11.00.

Ante el efecto dominó que estas interrupciones generan en la red aeroportuaria, las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales y mantenerse informados a través de los canales oficiales de cada aerolínea.