miércoles, noviembre 26, 2025
Lo último:
EconomíaInformación GeneralUltimas Noticias

Nueva suba del precio de los combustibles

Argenta Plus

La semana comenzó con un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Posadas y, con esta actualización, algunas estaciones de servicio ya exhiben valores por encima de los $2.000 por litro, marcando un nuevo récord para los automovilistas misioneros.

Este martes se confirmaron las subas en los surtidores: en YPF, la nafta Súper pasó de $1.659 a $1.703. La Infinia subió de $1.864 a $1.896, el Infinia diésel escaló de $1.903 a $1.947. En Axion la Quantium trepó a $1.949, el diésel pasó de $1.842 a $1.843.

Por su parte, el los surtidores de la petrolera Shell los precios tuvieron en mayor impacto, la nafta súper subió de $1.678 a $1.739, la V-Power nafta escaló de  $1.950 a $1.993, la V-Power diésel pasó de $1.999 a $2.039 y el diésel Evolux registró un movimiento de $1.731 a $1.785.

 

 

También te puede gustar

Lluvias y las tormentas

Argenta Plus

Comienza a regir el descuento del 10% en carnicerías

Argenta Plus

Elecciones Octubre: cinco frentes y seis partidos políticos en Misiones

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *