miércoles, noviembre 26, 2025
El sábado 29 estarán acreditados los haberes de los trabajadores estatales

A través de sus redes sociales, el gobernador Hugo Passalacqua, informó que el próximo sábado 29 de noviembre estarán acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos de la Administración Pública provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Informo que el sábado 29 de noviembre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS”, comunicó el mandatario en sus redes sociales oficiales.

