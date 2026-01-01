Desde el 1º de enero empieza a regir la Tasa de Barrido y Limpieza en Posadas

La Municipalidad de Posadas confirmó que a partir del 1° de enero de 2026, entrará en vigencia la Tasa de Barrido y Limpieza, que reemplazará a la Tasa General de Inmuebles, la cual quedará derogada al 31 de diciembre de 2025.

Esta medida forma parte del proceso de modernización y simplificación administrativa que impulsa la actual gestión municipal, orientado a optimizar recursos, facilitar trámites y sumar beneficios concretos para los vecinos, en un contexto económico nacional complejo que exige un Estado local más eficiente y cercano, remarcaron desde la Comuna en un comunicado.

La nueva tasa mantiene los mismos criterios de exención vigentes hasta el momento, respetando derechos adquiridos y contemplando situaciones sociales, institucionales y patrimoniales, indicaron desde la Municipalidad.

Continuarán exentos, de acuerdo a los requisitos establecidos, los inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y demás cultos religiosos; propiedades del Estado provincial y municipal; establecimientos educacionales; bibliotecas públicas oficiales, asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y clubes; institutos y establecimientos de asistencia social gratuita y hospitales; bienes declarados patrimonio histórico, urbano o arquitectónico; jubilados, pensionados o personas con discapacidad; la propiedad única de agentes municipales estabilizados, activos o pasivos; y la propiedad única de ex combatientes, veteranos de la Guerra de Malvinas y soldados movilizados entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

En el caso particular de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, se eleva el tope de ingreso mínimo requerido para acceder al beneficio, lo que permitirá alcanzar a una mayor cantidad de vecinos dentro de este régimen de exención.

En cuanto a los beneficios por pago anticipado, se establece una bonificación del 30% por pago total anual, válida hasta el 15 de enero de 2026. El mismo puede ser en 3 cuotas sin interés con Banco Macro (Macro click).

Este cambio amplía de manera significativa el beneficio vigente. Hasta ahora, la boleta incluía tres conceptos —Tasa General de Inmuebles, Tasa de Padrón y Estadística y Contribución por Mejoras— y el pago anual anticipado solo aplicaba a la Tasa General de Inmuebles, con un descuento del 20%. A partir de 2026, se derogan esos conceptos y se unifica el tributo en una sola tasa, sobre la cual se aplicará el descuento del 30% sobre el total.

Asimismo, los contribuyentes que ya se encuentran adheridos al débito automático con tarjeta de crédito para la Tasa General de Inmuebles no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que continuarán con los mismos beneficios automáticamente bajo la nueva Tasa de Barrido y Limpieza.

Por otra parte, se incorpora un beneficio especial por pago mensual mediante débito automático con tarjetas Visa o Naranja. Quienes se adhieran accederán a una bonificación del 15% mensual durante los primeros 12 meses, y a partir del mes 13°, el descuento será del 5% mensual de manera permanente.

Las boletas las estarán disponibles en la página WEB de la Municipalidad de Posadas y también podrán retirarse, de manera presencial, en las oficinas de Rentas municipales a partir del 02/01/2026.

Con estas modificaciones, la Municipalidad de Posadas reafirma su compromiso con una política tributaria más clara, equitativa y previsible, que simplifica la relación entre el Estado local y los contribuyentes, optimiza la administración de los recursos públicos y acerca soluciones concretas a los vecinos.

Cómo adherirse

Para adherirse a los distintos beneficios de la Tasa de Barrido y Limpieza, los vecinos cuentan con múltiples canales de gestión, priorizando las opciones digitales para mayor comodidad y agilidad.

La adhesión puede realizarse de manera online ingresando a www.posadas.gov.ar, donde es posible efectuar los pagos y completar el trámite de forma simple y segura, o bien de manera presencial en las oficinas de Rentas Municipales ubicadas en el Edificio Central de la Municipalidad (San Martín Nº 1579, esquina Rivadavia, de 7 a 19), en los Centros de Atención al Vecino de Urquiza (Av. Urquiza Nº 4095, de 7 a 18), Dolores Norte (Av. Pueyrredón Nº 3858, de 7 a 13), Itaembé Miní (Calle 146 Nº 7158, de 7 a 18) y en el puesto de atención del Hiper Libertad (Paseo), de 7 a 19 horas. Además, quienes deseen recibir asistencia personalizada pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 3764 10-2189.

Para completar el trámite se deberá acreditar la titularidad del inmueble o vínculo con el titular, presentar DNI y contar con tarjeta de crédito Visa de cualquier banco o Naranja. Los pagos podrán realizarse tanto de forma digital a través del sitio web municipal como de manera presencial, reforzando el compromiso del Municipio con la modernización y la simplificación de los trámites.