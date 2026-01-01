El Programa Ahora Pan mantiene su valor de referencia a $2.500

El programa Ahora Pan continuará vigente sin actualización en su valor máximo, que seguirá siendo de hasta $2.500 el kilo de pan al menos hasta el próximo 15 de febrero, fecha en la que se volverán a revisar los términos de la iniciativa.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia social y económica del programa, que permite que miles de hogares misioneros accedan a un alimento básico a un precio bonificado.

“Quiero destacar nuevamente la importancia social y económica de este programa que permite a miles de hogares acceder a un alimento esencial a precio bonificado”, señaló Adolfo Safrán, ministro de Hacienda al tiempo que valoró el impacto positivo de la medida en el consumo diario y en la economía familiar.