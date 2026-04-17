Advierten por tormentas intensas en Misiones

Una zona de baja presión comenzará a intensificarse desde este martes sobre el norte del Litoral, generando un escenario de inestabilidad que impactará en Misiones entre el miércoles y el jueves.

Si bien los fenómenos más intensos se concentrarían en otras provincias de la región, se prevén lluvias, tormentas y ráfagas de viento que podrían afectar distintos puntos de la tierra colorada, informó Pronóstico Misiones.

De acuerdo al reporte, el sistema se organizará inicialmente sobre Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe, donde interactuará con aire cálido y húmedo, favoreciendo el desarrollo de tormentas de gran intensidad. Para el miércoles la inestabilidad avanzará hacia Corrientes, Misiones y Paraguay en forma de una línea de tormentas.

Durante el paso de este frente, se espera en Misiones la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento moderadas a fuertes y actividad eléctrica, con la posibilidad de eventos puntualmente más intensos. Hacia el jueves, el sistema se desplazará hacia el este, aunque dejará condiciones de inestabilidad con lluvias intermitentes en la región.

Según los informes, los mayores acumulados de precipitación se registrarían en Formosa, Chaco y Paraguay, donde podrían superarse los 100 milímetros, con picos aislados de hasta 150 o incluso 200 milímetros. En Misiones y Corrientes, si bien el impacto sería menor, no se descartan episodios localmente significativos.

Ante este panorama, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan a la población mantenerse informada a través de los alertas y avisos a corto plazo, especialmente por la posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo durante los próximos días.