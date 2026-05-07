River buscará la clasificación a octavos de la Sudamericana ante Carabobo

River jugará frente a Carabobo este jueves a las 21.30 horas en Venezuela, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Copa Sudamericana por el Grupo H. El Millonario llega a este encuentro como único líder del grupo, producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

De esta manera, en caso de conseguir los tres puntos esta noche, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia, si Bragantino no le gana a Blooming.

Sin embargo, el presente para los de Núñez no es el mejor por el bajo rendimiento colectivo que quedó expuesto en las últimas derrotas sufridas en el Torneo Apertura, una de ellas, en el Superclásico. Pensando en este choque, Chacho tiene planeado salir a la cancha con un equipo totalmente alternativo, ya que el fin de semana tendrán un enfrentamiento clave con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

El único que tendrá el puesto asegurado es Santiago Beltrán bajo los tres palos. En la defensa, Lucas Martínez Quarta hará dupla con Germán Pezzella, mientras que Fabricio Bustos tendrá una nueva oportunidad por banda derecha, mientras que, en el lateral izquierdo, es probable que el uruguayo Matías Viña reemplazará a Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha, por primera vez, Aníbal Moreno dejará su lugar aunque la duda está en si jugará el juvenil Lucas Silva o Kevin Castaño, quien fue concentrado nuevamente luego de no haber sido convocado desde hace varios encuentros.

El otro que podría descansar por primera es Tomás Galván y dejarle su puesto a Giuliano Galoppo. Además, Maximiliano Meza seguirá como titular y su hermano Juan Cruz también tiene chances de estar. En la ofensiva, la dupla ofensiva podría ser Joaquín Freitas – Maximiliano Salas.

Por su parte, los venezolanos tuvieron un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusionan con un triunfo que les permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.