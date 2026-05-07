El “Súper El Niño” que podría golpear al país

La posibilidad de un nuevo fenómeno climático de El Niño comenzó a generar preocupación en el sector agropecuario y entre especialistas meteorológicos, luego de que distintos modelos internacionales anticiparan un escenario de lluvias intensas hacia fines de 2026.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de un evento extremo, algunos informes ya advierten sobre el riesgo de un posible “Súper El Niño”, capaz de provocar inundaciones, tormentas severas y complicaciones en distintas regiones del país.

El tema tomó fuerza tras un análisis difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario y organismos climáticos internacionales, que detectaron señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, una de las principales características asociadas al desarrollo de El Niño. Según explicaron especialistas, las proyecciones muestran una tendencia cada vez más marcada hacia un evento cálido, aunque todavía no existen datos suficientes para confirmar qué intensidad tendrá.

El consultor climático Alfredo Elorriaga señaló que para hablar de un “meganiño” o “Súper El Niño” las anomalías térmicas deberían superar ciertos niveles durante varios meses consecutivos. Actualmente, los modelos estiman registros elevados para diciembre de 2026, aunque todavía por debajo de los parámetros históricos más extremos. Aun así, el antecedente de las fuertes inundaciones registradas en distintos puntos del país durante el último año mantiene en alerta a productores y autoridades.

En varias provincias argentinas, especialmente en zonas agrícolas, las lluvias de los últimos meses provocaron anegamientos, complicaciones en caminos rurales y pérdidas económicas. Algunos sectores llegaron a acumular más de 300 milímetros de agua en pocos días, una situación que reavivó el temor ante la posibilidad de un nuevo fenómeno climático intenso. Los expertos remarcan que, si El Niño se fortalece, podrían repetirse episodios de precipitaciones excepcionales.

Sin embargo, no todos los efectos serían negativos. Históricamente, El Niño también estuvo asociado a mejores rindes agrícolas en cultivos como soja, maíz y trigo debido al aumento de humedad en la región pampeana. De hecho, informes financieros internacionales sostienen que un escenario climático favorable podría mejorar exportaciones, ingreso de divisas y actividad económica. El problema aparece cuando las lluvias superan ciertos límites y terminan afectando la producción y la logística.

Por el momento, los especialistas insisten en que el escenario todavía está en etapa de evolución y que será clave observar cómo avanzan los próximos meses. Mientras tanto, el posible regreso de El Niño ya encendió las alarmas en el país y abrió un debate sobre el impacto que podría tener otro ciclo climático extremo en la economía, el campo y la vida cotidiana de millones de argentinos.