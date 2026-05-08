La Bancaria convocó a un paro para el próximo miércoles

La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para la semana próxima en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, en rechazo de lo que califican como “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas la conducción de esas entidades, entre ellas el cierre de 12 tesorerías regionales del interior del país.

En ambos casos el gremio convocó a sus trabajadores a parar el próximo miércoles 13 de mayo en las tres últimas horas de atención al público, según se informó en un comunicado al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

En el caso del BCRA, el sindicato rechaza el cierre de 12 tesorerías regionales de un total de 21 que operan en la actualidad, lo que “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”.

La Bancaria ya implementó el 27 de abril último un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del BCRA, pese a lo cual, señala el comunicado, “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”.

En cuanto al Banco Hipotecario, la organización gremial denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales”, a nivel nacional, y rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que “deje a los empleados sin sus puestos de trabajo”.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, expresa el comunicado.