Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezará este viernes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada junto a todos sus ministros, en un encuentro previsto para las 14:00 y que estará centrado en el análisis de la situación económica y legislativa del Gobierno nacional.

La reunión se desarrollará en medio de negociaciones aún sin avances concretos en el Congreso y con el oficialismo buscando retomar la iniciativa política en un contexto marcado por tensiones judiciales y debates internos.

Será además la primera actividad oficial conjunta de todo el Gabinete luego de la conferencia de prensa brindada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en la que se abordaron distintos temas vinculados a la agenda judicial que afecta al entorno del oficialismo.

Según trascendió, durante el encuentro el mandatario evaluará junto a sus funcionarios el estado de las principales medidas económicas impulsadas por la gestión libertaria y el panorama legislativo de las próximas semanas.

La reunión también marcará el regreso de Milei a la actividad oficial en Argentina tras su gira por la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí, el jefe de Estado participó de actividades organizadas por el Instituto Milken con el objetivo de promover inversiones y fortalecer vínculos con sectores empresariales y financieros internacionales.

En el entorno presidencial consideran que las próximas semanas serán claves para consolidar el rumbo económico y avanzar en acuerdos políticos que permitan sostener la agenda impulsada por el Ejecutivo.