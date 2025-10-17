Rige el alerta naranja por fuertes tormentas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), amplió este viernes la alerta naranja por tormentas a toda la provincia de Misiones.

El organismo prevé lluvias más intensas que las registradas el jueves, acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Inicialmente, la alerta naranja del SMN alcanzaba solo a las zonas Sur y Centro de Misiones. Sin embargo, el pronóstico actualizado incluye también a la zona Norte, por lo que toda la provincia permanecerá bajo la segunda categoría de mayor riesgo meteorológico.

Según el pronóstico, el mayor impacto de dichas condiciones ocurrieron a la madrugada del viernes y se extenderán durante la mañana en el Sur y Centro de Misiones, mientras que en el Norte las condiciones más adversas se presentarán durante el transcurso de la mañana. Las zonas más afectadas serían en Eldorado, Gral. Manuel Belgrano, departamento Guaraní, Puerto Iguazú, Montecarlo y San Pedro.

Para la tarde se prevé una leve y transitoria mejora del tiempo, aunque las lluvias y tormentas podrían volver con fuerza en horas de la noche, principalmente en la zona Sur.

El SMN también actualizó el pronóstico para el sábadoy declaró alerta amarilla para toda la provincia. Las lluvias y vientos más intensos se registrarían durante la madrugada, mejorando desde la mañana, cuando se desactivaría la advertencia.

Con esta actualización, Misiones acumulará tres jornadas seguidas bajo alerta meteorológica: el jueves y viernes con alerta naranja, y el sábado con nivel amarillo.

Para el domingo no se anuncian lluvias en Misiones. Se espera que las condiciones del tiempo mejoren, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre durante la jornada del Día de la Madre.