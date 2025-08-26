Piden declarar la emergencia yerbatera

La Mesa Asesora Yerbatera, junto a distintas asociaciones de productores y dirigentes agrarios, presentó este lunes una nota dirigida al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con copia al presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, para solicitar la declaración de emergencia de la actividad yerbatera en la provincia.

El documento, firmado por referentes de la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, Productores Autoconvocados de San Pedro, la Asociación de Productores de San Vicente, la Asociación de Productores Yerbateros de Salto Encantado, entre otras organizaciones, advirtió que la crisis afecta a más de 35.000 familias productoras y trabajadores rurales.

Según la presentación, la situación se profundizó a partir de la desregulación del sector mediante el Decreto 70/23, que dejó sin funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Tras una cosecha récord en 2024, se registró una abrupta caída del precio de la hoja verde, lo que impactó en productores, secaderos y en la economía de los municipios que dependen de la actividad yerbatera.

“No solamente se perjudicaron los productores sino también los secaderos de yerba mate. Como consecuencia de esta crisis, se observa además una caída en los niveles de actividad económica en los municipios que dependen fundamentalmente del movimiento del sector yerbatero”, señala el escrito.