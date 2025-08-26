La Semana de la Industria 2025 llega a Posadas, Oberá, Puerto Rico y Alem

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la presentación de la Semana de la Industria 2025, acompañado por autoridades del Ministerio de Industria y referentes sectoriales. La agenda se desarrollará del 1 al 5 de septiembre en cuatro localidades de la provincia con propuestas que abarcan innovación, sostenibilidad, educación técnica y emprendedurismo.

Un evento que busca visibilizar el aporte del sector al desarrollo económico y social de Misiones. La propuesta reunirá a empresarios, emprendedores, estudiantes y organismos públicos en una agenda que se extenderá del 1 al 5 de septiembre en Posadas, Oberá, Puerto Rico y Leandro N. Alem.

Durante la presentación, Passalacqua sostuvo que “el debate entre lo público y lo privado en Misiones está saldado hace tiempo. Para mí son como una moneda: tiene dos caras, y esas dos caras hacen la moneda. Ninguno puede existir sin el otro. Todos somos, al mismo tiempo, parte de lo público y de lo privado”.

Asimismo, destacó que “la industria tiene una importancia particular, por eso se creó el Ministerio de Industria. Misiones es una provincia muy joven: el 40% de la población tiene menos de 18 años. Eso no ocurre en ningún otro lugar del país y es un maravilloso problema que debemos atender en seguridad, educación, salud y sobre todo en empleo, empleo, empleo”. Al respecto, señaló que “las pymes y el comercio en su conjunto son las que generan los grandes puestos de trabajo y valor, y son claves para contener y dar felicidad a la gente”.

Puntualmente, subrayó la necesidad de “trabajar en comunidad, con todos los sectores». “La única salida es empujar todos juntos en la misma dirección”. En esa línea, afirmó que “lo estamos haciendo bien, el esfuerzo lo estamos poniendo todos y estamos generando empleo. La cuestión está en trabajar y en generar empleo, que es lo que la gente necesita”.

«Visibilizar, acompañar y potenciar a todo el sector productivo»

Por su parte, el ministro de Industria, Federico Fachinello, explicó que la Semana de la Industria busca poner en valor el rol de todos los actores productivos. “Lo que hacemos es visibilizar todo lo que genera la industria en toda la comunidad. Porque no solamente cuando acompañamos y apoyamos a la industria se apoya al empresario, sino también al emprendedor, al operario, al que está trabajando en el comercio, al pequeño productor que necesita que se desarrolle la cadena para que todos en este círculo virtuoso que genera la industria puedan seguir creciendo”, indicó.

En la misma línea, agregó que “siempre lo que buscamos es visibilizar, acompañar y potenciar a todo el sector productivo. Así que esta semana la industria va a ser la principal herramienta que tiene, dar lugar y que todas las voces se puedan expresar y sigamos trabajando juntos para que Misiones siga creciendo”.

Mientras, el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, expresó su satisfacción “porque por primera vez vamos a festejar la Semana de la Industria como Capital de la Industria. Desde el municipio estamos muy conformes con este Ministerio de Industria que permanentemente acompaña en esta decisión y en la mejora de la relación entre Estado y privado”.

Además, Koth recordó que en el Parque Industrial de Puerto Rico, el más antiguo de Misiones, con casi 30 empresas en funcionamiento, se concretó una obra de cordón cuneta y empedrado. “Es una obra muy grande y costosa que, sin el acompañamiento del Gobierno de la provincia, hubiese sido imposible. Más allá de lo que estamos festejando ahora, esto fue un paso muy importante que tuvo el parque industrial de Puerto Rico”, aseguró.

A la presentación asistieron el director general de Comercio de la Municipalidad de Leandro N. Alem, Luis Rodríguez; en representación de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo; el presidente de la CEM, Guillermo Fachinello; la subsecretaria de Industria, Graciela de Moura; el subsecretario de Planificación Industrial, Luis Rojas; la subsecretaria de Innovación Industrial, Nicole Neyra; el subsecretario de Pymes y Emprendedurismo, Joaquín Montenegro; el subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Industrial, Andrés Cuper; y la coordinadora general de Industria, Paola Chigal.

La Semana de la Industria se plantea como una herramienta para fortalecer el vínculo entre industria, academia y Estado; impulsar procesos de innovación y mejora continua; promover el emprendedurismo industrial y la transición hacia una industria verde; y generar conciencia en la ciudadanía sobre el valor del trabajo industrial.

La agenda incluye charlas, talleres, conversatorios y visitas a parques industriales en distintos municipios. Entre las actividades se encuentran propuestas educativas para estudiantes secundarios y técnicos, encuentros empresariales sobre inteligencia artificial y diseño aplicado a la industria, capacitaciones en mejora continua y espacios de vinculación con pymes. Para más información sobre el cronograma y actividades, los interesados pueden estar atentos a las redes sociales del Ministerio de Industria o bien, comunicarse a: infoindustriamnes@gmail.com