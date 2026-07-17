Calor y fuertes ráfagas de viento
La provincia de Misiones tendrá un marcado ascenso de las temperaturas durante este viernes con una jornada caracterizada por el calor, el ambiente seco y fuertes ráfagas de viento. Según la Dirección General de Alerta Temprana, las máximas alcanzarán valores elevados para esta época del año, con registros que podrían llegar a los 32°C en Posadas.
El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones durante la jornada, con una probabilidad de lluvias prácticamente nula. En tanto, los vientos soplarán desde el noreste y norte con ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución ante posibles inconvenientes.
Para el sábado 18, las condiciones comenzarán a cambiar con un aumento progresivo de la nubosidad y mayor inestabilidad hacia la noche. Un sistema de baja presión favorecerá la formación de lluvias y tormentas aisladas, principalmente en la zona sur de la provincia durante las últimas horas del día y la madrugada del domingo.
El domingo 19 llegará con mayor presencia de inestabilidad, especialmente en las zonas sur y centro de Misiones, donde se prevén lluvias y tormentas aisladas. Los acumulados podrían ubicarse entre los 10 y 50 milímetros, mientras que el norte provincial mantendría condiciones más estables con cielo parcialmente nublado.
Pese a las precipitaciones previstas, el ambiente seguirá siendo agradable y cálido durante la tarde del domingo, con máximas cercanas a los 29°C en Montecarlo. Los vientos continuarán rotando entre el noreste, norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar nuevamente entre 50 y 90 kilómetros por hora.
De esta manera, la provincia atravesará un período de temperaturas elevadas para mediados de julio, seguido por un escenario de mayor humedad e inestabilidad. Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de la evolución del sistema que podría generar lluvias y tormentas durante el fin de semana.