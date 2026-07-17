Calor y fuertes ráfagas de viento

La provincia de Misiones tendrá un marcado ascenso de las temperaturas durante este viernes con una jornada caracterizada por el calor, el ambiente seco y fuertes ráfagas de viento. Según la Dirección General de Alerta Temprana, las máximas alcanzarán valores elevados para esta época del año, con registros que podrían llegar a los 32°C en Posadas.

El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones durante la jornada, con una probabilidad de lluvias prácticamente nula. En tanto, los vientos soplarán desde el noreste y norte con ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución ante posibles inconvenientes.

Para el sábado 18, las condiciones comenzarán a cambiar con un aumento progresivo de la nubosidad y mayor inestabilidad hacia la noche. Un sistema de baja presión favorecerá la formación de lluvias y tormentas aisladas, principalmente en la zona sur de la provincia durante las últimas horas del día y la madrugada del domingo.

La jornada sabatina mantendrá un ambiente templado a cálido, con temperaturas que podrían alcanzar los 29°C en Jardín América y mínimas cercanas a los 18°C en San Pedro. Los vientos continuarán presentes, con ráfagas fuertes que podrían repetirse en distintos sectores del territorio misionero.

El domingo 19 llegará con mayor presencia de inestabilidad, especialmente en las zonas sur y centro de Misiones, donde se prevén lluvias y tormentas aisladas. Los acumulados podrían ubicarse entre los 10 y 50 milímetros, mientras que el norte provincial mantendría condiciones más estables con cielo parcialmente nublado.

Pese a las precipitaciones previstas, el ambiente seguirá siendo agradable y cálido durante la tarde del domingo, con máximas cercanas a los 29°C en Montecarlo. Los vientos continuarán rotando entre el noreste, norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar nuevamente entre 50 y 90 kilómetros por hora.

De esta manera, la provincia atravesará un período de temperaturas elevadas para mediados de julio, seguido por un escenario de mayor humedad e inestabilidad. Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de la evolución del sistema que podría generar lluvias y tormentas durante el fin de semana.