sábado, septiembre 6, 2025
Lo último:
DeportesUltimas Noticias

Paraguay decretó un feriado nacional para celebrar su clasificación al Mundial

Argenta Plus

Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de 2026 al empatar 0-0 con Ecuador. El presidente Santiago Peña decretó un feriado este viernes para celebrar el histórico regreso de la albirroja a la cita mundialista.

«Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní», expresó el mandatario en su cuenta en X.

«Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos», exclamó.

Una ley promulgada esta semana permite al mandatario declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.

También te puede gustar

El turismo generó $ 106.197 millones en gastos durante el fin de semana largo

Argenta Plus

Calor y lluvias el fin de semana

Argenta Plus

Riquelme asume como nuevo presidente de Boca

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *