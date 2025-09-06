Paraguay decretó un feriado nacional para celebrar su clasificación al Mundial

Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de 2026 al empatar 0-0 con Ecuador. El presidente Santiago Peña decretó un feriado este viernes para celebrar el histórico regreso de la albirroja a la cita mundialista.

«Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní», expresó el mandatario en su cuenta en X.

«Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos», exclamó.

Una ley promulgada esta semana permite al mandatario declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.