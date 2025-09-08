Elecciones en Buenos Aires: Fuerza Patria logra un contundente triunfo

La provincia de Buenos Aires celebró una elección histórica al desdoblar las legislativas de las nacionales por primera vez.

Fuerza Patria obtiene un claro triunfo en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia de Buenos Aires. Escrutadas más del 80% de las mesas, la fórmula apoyada por el kirchnerismo le saca más de 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza, ya que suma el 46,95% de los votos, frente al 33,86% de la lista libertaria.

La expresidenta de la Nación Cristina Kirchner salió a festejar el triunfo poco después de las 21.00, desde el balcón de su casa, en la que cumple prisión domiciliaria.

A las 18.00 de este domingo cerraron los centro de votación en la provincia de Buenos Aires, en una jornada electoral crucial, y los primeros resultados oficiales se dieron a conocer a las 21.00 horas.

Para estas elecciones estuvieron habilitados a votar 14 millones de bonaerenses y más de un millón de extranjeros residentes, para elegir 46 escaños de diputados y 23 de senadores provinciales. Además, se eligen concejales en los 135 municipios. La participación en estos comicios fue del 63%, según se informó oficialmente.