Nación cambió el esquema de subsidios a la luz

Se trata de la reestructuración más drástica de los últimos años: desaparecen las categorías, cambian los criterios de acceso, se redefinen los consumos subsidiados y se establece un esquema orientado a que los usuarios paguen el costo real de la energía.

El impacto se notará en marzo, ya que el gobierno nacional postergó su aplicación para el período febrero/26, cuya factura se recibe durante los primeros días del mes tres. Según medios nacionales, la postergación obedece a la necesidad de cruzar datos antes de definir qué usuarios van a recibir el beneficio y cuáles quedarán excluidos.

El régimen actual de segmentación se elimina por completo: ya no existirán las categorías N1, N2 y N3 y habrá únicamente dos situaciones posibles para los usuarios residenciales:

● Usuarios con subsidio, inscriptos y validados en el nuevo registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

● Usuarios sin subsidio, que pagarán el costo pleno de la energía.

Para los hogares N2 (de bajos ingresos), la transición será automática y pasarán directamente al nuevo registro SEF como beneficiarios. Para los N3 (ingresos medios), la situación será mixta: algunos continuarán recibiendo subsidio, mientras que otros quedarán excluidos. La diferencia dependerá del cruce de datos sobre ingresos, ubicación territorial y consistencia patrimonial, ya que el nuevo régimen incorpora filtros más estrictos. Algunos ejemplos: si el usuario o alguien de su grupo familiar compró dólares; si viajó al exterior; si sus hijos adultos que viven en el mismo domicilio trabajan también; si tienen consumos excesivos que no reflejen lo declarado; si tienen viviendas de alto valor, etc, es probable que queden fuera de la ayuda estatal.

Qué cambiará en el subsidio eléctrico

Con el nuevo esquema, dejan de existir los diferentes porcentajes de bonificación que regían para N2 y N3 (65% y 50%, respectivamente). En su lugar se aplicará un subsidio único del 50%, mucho más acotado, y limitado exclusivamente a un bloque básico de consumo.

Los consumos subsidiados para Misiones serán:

● 550 kWh mensuales en los meses de diciembre, enero y febrero.

● 300 kWh mensuales en meses de frío: mayo, junio, julio y agosto.

● Solo 150 kWh mensuales en meses templados: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Como punto importante, se reconoció formalmente a la provincia como zona “muy cálida” (IRAM 11603), algo que venía planteando fuertemente el gobierno provincial con presentaciones políticas y técnicas, con la participación de Energía de Misiones y las cooperativas eléctricas.

Queda un punto por negociar: marzo y noviembre, dos meses históricamente “calientes” que quedaron fuera del mayor porcentaje de cobertura. Igualmente, el logro de la provincia es trascendente ya que alivia a las familias con menores ingresos durante los tres meses más complicados.

Ahorro de luz

En este nuevo contexto, es clave adoptar hábitos de uso responsable y eficiente de la energía, especialmente en los meses de más consumo. También es importante identificar los electrodomésticos que gastan más, como aires acondicionados, calefactores eléctricos, duchas y termotanques eléctricos, planchas, heladeras con freezer, etc. y optimizar su funcionamiento: utilizar el aire en 24°C, mantener limpios los filtros, evitar la acumulación de hielo en heladeras y freezers, revisar burletes y aislaciones para que los equipos funcionen correctamente. A esto se suman prácticas sencillas, como apagarlas luces de las habitaciones que no se usan, desenchufar electrodomésticos, aprovechar la ventilación o iluminación natural cuando el clima lo permita y evitar el uso innecesario de dispositivos de alto consumo.

Uno de los aparatos que conviene desenchufar es el televisor, ya que el modo stand-by mantiene activos algunos componentes internos que al estar conectados las 24 horas del día, los siete días de la semana, puede representar hasta el 10% del consumo eléctrico total de una casa, especialmente si hay más de un aparato conectado en estas condiciones.

En un esquema con menos subsidios y una suba constante del costo de la energía desde principios de 2024 por el impacto de las Resoluciones nacionales que buscaron reflejar el costo de mercado de cada kilowatt, la eficiencia energética se vuelve una herramienta central para moderar el impacto en la economía familiar.