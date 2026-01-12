Mañanas frescas y tardes cálidas

La Dirección General de Alerta Temprana anticipó para Misiones un inicio de semana con condiciones mayormente estables y variaciones térmicas marcadas. Este lunes se presentará con buen tiempo, predominio del sol y temperaturas agradables en gran parte del territorio provincial.

Las mañanas se prevén frescas, con registros más bajos en la zona norte, mientras que las tardes mostrarán un ascenso térmico acompañado por mayor cobertura nubosa.

Durante el lunes no se esperan precipitaciones en la provincia, con una probabilidad estimada entre 5/20 por ciento. La probabilidad de nieblas y neblinas será alta, en especial en horas tempranas. Los vientos soplarán del suroeste y sureste, con velocidades de entre 2 y 11 km/h y ráfagas previstas de 10 a 30 km/h, con calidad del aire buena y temperaturas que alcanzarían una máxima de 31 °C en Montecarlo y una mínima de 14 °C en Bernardo de Irigoyen.

Para el martes se prevén condiciones de estabilidad, con sol entre nubes y ambiente fresco durante la mañana. Por la tarde, el calor se hará sentir con mayor intensidad bajo la influencia de una masa de aire cálido y seco que favorecerá cielos mayormente despejados. Esta situación permitirá una amplitud térmica pronunciada en toda la provincia.

No se esperan precipitaciones durante la jornada del martes, con una probabilidad estimada entre 5/10 por ciento. La probabilidad de nieblas y neblinas será media, mientras que los vientos soplarán del este y sureste. Todo ello con una rotación al noreste hacia el final del día y velocidades de entre 3 y 14 km/h. Las temperaturas mostrarán una máxima provincial cercana a los 34 °C en Posadas. Y se espera una mínima de 16 °C en Bernardo de Irigoyen, con calidad del aire buena.