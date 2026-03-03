Misiones inicia las clases con un paro docente nacional

El ciclo lectivo 2026 comienza este lunes en Misiones atravesado por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), medida a la que adhieren los principales gremios docentes de la provincia, entre ellos la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), sindicato mayoritario del sector.

La huelga, que se extenderá por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, coincide con el inicio de clases en 15 jurisdicciones del país y afecta a más de ocho millones de alumnos. El reclamo está dirigido contra la política económica del Gobierno nacional, la reforma laboral recientemente sancionada y la demanda de mejoras salariales.

En Misiones, confirmaron su adhesión al paro UDPM-SEMAB-CEA, AMET, UDA, UTEM y el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), entre otros espacios gremiales. La medida podría impactar de manera dispar en las escuelas públicas de gestión estatal, dependiendo del nivel de acatamiento en cada establecimiento.

En contraste, las escuelas públicas de gestión privada garantizaron el inicio del ciclo lectivo con normalidad en todo el territorio provincial.

A través de un comunicado conjunto, la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM), los Institutos Adventistas, la Unión de Escuelas de las Familias Agrícolas de Misiones (UNEFAM), instituciones cristianas y evangélicas y demás entidades del sector, con el acompañamiento del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM), confirmaron que las actividades pedagógicas se desarrollarán sin interrupciones.

Desde el sector remarcaron que los establecimientos están organizados para recibir a los estudiantes desde el primer día de clases y destacaron el compromiso con la continuidad pedagógica, en un contexto nacional marcado por medidas de fuerza en parte del sistema educativo.

De esta manera, mientras el paro nacional genera incertidumbre en parte de las escuelas públicas estatales, el nivel de gestión privada iniciará el ciclo lectivo 2026 con funcionamiento pleno en Misiones.