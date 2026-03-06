viernes, marzo 6, 2026
La marcha del 8M se llevará adelante el próximo lunes

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer se realizarán en distintas partes del mundo y del país marchas y manifestaciones en contra de los femicidios, el retroceso en las políticas de género y la amenaza en los derechos adquiridos.

En Posadas el evento será el lunes 9,y la convocatoria es a las 16.30 en el Mástil de las avenidas Mitre y Uruguay, desde allí quienes se acerquen marcharán por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza 9 de Julio donde habrá micrófono abierto para quienes quieran tomar la palabra, y además se emplazará una feria con diferentes puestos.
Desde la organización invitan a las personas a sumarse con carteles o mensajes en este día de sensibilización.

