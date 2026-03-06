La marcha del 8M se llevará adelante el próximo lunes

Como cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer se realizarán en distintas partes del mundo y del país marchas y manifestaciones en contra de los femicidios, el retroceso en las políticas de género y la amenaza en los derechos adquiridos.

En Posadas el evento será el lunes 9,y la convocatoria es a las 16.30 en el Mástil de las avenidas Mitre y Uruguay, desde allí quienes se acerquen marcharán por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza 9 de Julio donde habrá micrófono abierto para quienes quieran tomar la palabra, y además se emplazará una feria con diferentes puestos.

Desde la organización invitan a las personas a sumarse con carteles o mensajes en este día de sensibilización.