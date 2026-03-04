El Servicio Penitenciario frena la incorporación de cadetes este año

miércoles, marzo 4, 2026
La Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones anunció que se suspende la convocatoria e ingreso de aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) correspondiente al ciclo lectivo 2026.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la medida responde al “contexto económico nacional y a la necesidad de reducir el gasto administrativo para resguardar las finanzas provinciales”. En este escenario, el Gobierno provincial decidió no habilitar nuevas incorporaciones durante el próximo año.

Asimismo, la institución aclaró que las instancias del proceso de selección alcanzadas hasta el momento por los aspirantes serán reconocidas cuando se retome la convocatoria para la formación de la Diplomatura Universitaria en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. En el mismo mensaje, la casa de estudios agradeció y valoró el compromiso demostrado por los aspirantes durante las etapas desarrolladas.

 

 

