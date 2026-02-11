La inflación se aceleró al 2,9% en enero

La inflación se aceleró por quinto mes consecutivo y se ubicó en el 2,9% durante enero, marcando su nivel más alto desde abril de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato se realizó nuevamente en base a la canasta de bienes y servicios de 2004/05, en medio de la polémica por la salida del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que debería haber debutado este martes, pero que el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, decidió que no viera la luz.

En la medición interanual, los precios se alzaron 32,4%, marcando su tercera aceleración consecutiva y la más pronunciada del los últimos tres meses.

Entre los rubros más afectados por la suba de precios se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%), producto del avance sostenido que estuvo teniendo la carne en los últimos meses y que podría profundizarse tras el nuevo acuerdo comercial con EEUU.

En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio: alcanzaron el 3,6% y 3%, respectivamente. Estos rubros son importantes en la canasta, ya que con la nueva medición del IPC en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/18 iban a tener una mayor ponderancia dentro del índice, así como también los alimentos iban a perder incidencia.

