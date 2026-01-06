Hoy se realizará la audiencia pública para debatir el precio del transporte urbano

Este martes se realiza una audiencia pública para debatir el futuro del transporte urbano de pasajeros y una eventual actualización del boleto.

El encuentro comenzó a las 9, en el Parque de la Ciudad y forma parte del procedimiento administrativo previo a la definición de una nueva tarifa.

La convocatoria está a cargo de la Secretaría de Movilidad Urbana y la inscripción para participar se habilita por un plazo muy limitado. De acuerdo a la información oficial, los interesados pueden anotarse únicamente durante una jornada y de manera presencial en la sede del área municipal, ubicada sobre la avenida Cocomarola, en horario matutino. Una vez finalizado ese período, el registro queda cerrado sin posibilidad de nuevas incorporaciones.

Durante la audiencia, los vecinos inscriptos expondrán opiniones, reclamos y propuestas vinculadas al funcionamiento del sistema de transporte urbano en la capital misionera. Si bien se trata de un ámbito institucional de participación ciudadana, las intervenciones no tienen carácter vinculante y no definen de manera directa el valor final del boleto.

Desde el Ejecutivo municipal indican que esta instancia se enmarca en una revisión integral de las políticas de movilidad urbana, consideradas un eje central para la vida cotidiana en Posadas. El debate se desarrolla en un contexto de preocupación social por el costo del transporte y su impacto en el acceso al servicio para miles de usuarios que dependen a diario del colectivo, en un escenario marcado además por la reducción de frecuencias tras el fin del ciclo lectivo.