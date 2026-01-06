Temperaturas en ascenso e inestable hacia el jueves

El inicio de la semana estará marcado por condiciones mayormente estables en Misiones, con temperaturas en ascenso y un gradual aumento de la inestabilidad hacia el jueves.

Según el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana, este martes predominará el buen tiempo en toda la provincia, bajo la influencia de un sistema de alta presión que favorecerá cielos despejados y ausencia de precipitaciones.

Durante la mañana del martes se esperan registros frescos, especialmente en el sur provincial, pero con el correr de las horas el cambio en la dirección del viento hacia el sector norte impulsará un marcado aumento térmico.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con una temperatura máxima estimada en 33 grados para Posadas, mientras que la mínima provincial se ubicará en torno a los 14 grados en San Javier. No se prevén lluvias y la probabilidad de nieblas será baja, aunque podrían registrarse ráfagas de viento moderadas.

El miércoles comenzará con condiciones similares, con un amanecer despejado y templado, aunque hacia la siesta se espera un incremento paulatino de la inestabilidad.

El acercamiento de un frente frío débil favorecerá la formación de chaparrones y lluvias dispersas, de escaso volumen y distribución irregular, que afectarían principalmente a localidades del sur y centro de Misiones. Estos fenómenos tendrían mejoras temporarias y acumulados menores a los tres milímetros. La temperatura máxima provincial alcanzaría los 34 grados en Puerto Iguazú, mientras que la mínima rondaría los 16 grados en San Vicente.

Para el jueves, el pronóstico anticipa una jornada más inestable, con ambiente caluroso durante la tarde y probabilidad de lluvias y tormentas dispersas. El día comenzará con temperaturas frescas a templadas y nubosidad parcial, pero a partir de la siesta se prevén precipitaciones de mayor intensidad, especialmente en las zonas sur y centro.

El desplazamiento de un frente frío débil asociado a un área de baja presión podría generar celdas de tormenta con acumulados de entre uno y ocho milímetros. La máxima estimada será de 33 grados en Puerto Iguazú y la mínima de 17 grados en Bernardo de Irigoyen.