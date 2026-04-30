Fito Páez vuelve a Posadas y Corrientes con su “Sale el Sol Tour” 2026

Fito Páez abre un nuevo capítulo en su recorrido artístico y anuncia las nuevas fechas de su esperada gira por el país, en el marco del Sale el Sol Tour 2026, el proyecto que marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera.

Dentro del marco de este viaje sonoro, en el mes de noviembre: el jueves 5 se presentará en la capital provincial en el Polideportivo Santa María, y el sábado 7 de noviembre será el momento de Corrientes en el Anfiteatro Cocomarola. Los ingresos se adquieren a través de All acces.

El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez. Cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En ese marco, la gira argentina asume también un propósito profundamente federal: llevar esta nueva propuesta a distintos puntos del país, reforzando el vínculo histórico de Fito con su audiencia más allá de Buenos Aires. Cada ciudad se vuelve así parte de una misma narrativa, donde las canciones funcionan como punto de encuentro y celebración colectiva.

Tras una serie de funciones consagratorias en la capital, y con los recientes shows en Mendoza y Neuquén como antesala de lo que se viene, el regreso a las rutas argentinas promete justamente eso: un reencuentro amplio, diverso y cercano, donde la música, la poesía y la emoción vuelven a desplegarse en todo el territorio.

Más que una gira, esta etapa del rosarino es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Paez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

SALE EL SOL TOUR 2026: Para el mes de mayo la gira continua con citas internacionales en el Antel Arena de Montevideo el 15 y un retorno al Movistar Arena el 20, para luego cruzar a territorio colombiano en junio con presentaciones en Cali el 5, Manizales el 6, Medellín el 9 y Bogotá el 12. Tras un intervalo, el recorrido federal se retomará en octubre con escalas en Bahía Blanca el día 1, Mar del Plata el 3, Salta el 9, Tucumán el 11, Córdoba el 16 y La Plata el 31, culminando finalmente en noviembre con el esperado regreso al Litoral el día 5 en Posadas y el 7 en Corrientes, para cerrar definitivamente este viaje sonoro el 28 de noviembre en la ciudad de Santa Fe.