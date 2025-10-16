jueves, octubre 16, 2025
El temporal dejó caída de árboles, desbordes de arroyos, y voladuras de techo

La Policía de la provincia desplegó un operativo preventivo y de relevamiento durante la madrugada y mañana de este jueves, a raíz  del temporal que afectó a distintas localidades.

Las condiciones climáticas adversas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes, además de cortes de energía eléctrica y la suspensión de actividades turísticas en algunas zonas. A pesar de la intensidad del fenómeno, no se registraron personas lesionadas ni familias evacuadas, informaron fuentes oficiales.

En Oberá, personal de la Unidad Regional II asistió en el barrio Villa Svea, donde una vivienda sufrió la voladura total del techo.

Por su parte, en Leandro N. Alem, efectivos de la Unidad Regional VI acudieron al barrio 22 Viviendas, donde dos familias fueron afectadas por los fuertes vientos que dañaron sus viviendas.

En el área turística de los Saltos del Moconá, bajo jurisdicción de la Unidad Regional VII de San Vicente, se ordenó la suspensión de los paseos náuticos, como medida preventiva ante el incremento del caudal del río y las ráfagas intensas registradas.

En la localidad de Profundidad, jurisdicción de la Unidad Regional X, la Policía trabajó en conjunto con servicios municipales para retirar un árbol y un poste caídos sobre la avenida Juan Bautista, casi intersección con Los Pioneros.

