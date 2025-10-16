jueves, octubre 16, 2025
Lo último:
Información GeneralUltimas Noticias

El “Ahora Pan” seguirá con precio congelado hasta el 15 de noviembre

Argenta Plus

El programa Ahora Pan seguirá vigente en Misiones hasta el 15 de noviembre, manteniendo el valor de referencia del kilo de pan francés o similar en $2.500.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó la extensión del programa provincial, que había vencido este miércoles. Explicó que la decisión se tomó “tras un acuerdo con el Centro de Industriales Panaderos de Misiones”, con quienes se revisarán las condiciones una vez cumplido el nuevo plazo.

Safrán destacó el “compromiso y diálogo constante” con las cámaras del sector, valorando la voluntad de los panaderos para acompañar la iniciativa. “Misiones continúa siendo una de las provincias con el precio del pan más bajo a nivel país”, señaló el funcionario.

También te puede gustar

El Indec difunde hoy la inflación de abril

Argenta Plus

Bielsa dejó Lazio y se especula con la Selección

Argenta Plus

Lluvias y descenso térmico

Argenta Plus

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *