El feriado del Día del Trabajador refleja una baja en turismo, estadías y gasto

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance de actividad turística más contenido en comparación con otros períodos similares. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.066.464 personas en todo el país, generando un impacto económico directo de $235.008 millones.

El relevamiento muestra que, si bien hubo movimiento, el comportamiento de los turistas fue más prudente. Las escapadas de cercanía dominaron la escena, con decisiones de viaje más acotadas tanto en tiempo como en gasto.

Uno de los factores claves fue la duración del feriado. A diferencia de 2025, cuando el fin de semana largo se extendió por cuatro días, este año tuvo solo tres, lo que incidió directamente en la cantidad de viajeros, que cayó un 8% interanual.

Sin embargo, al comparar con 2023, que también tuvo un feriado de tres días, el flujo turístico creció un 16%. Esto sugiere que, más allá de la coyuntura, la duración sigue siendo determinante en la decisión de viajar.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $110.181, lo que representa una caída real del 1,6% frente al año anterior. Este dato refleja un consumo más selectivo, con prioridad en rubros básicos como alimentos, transporte y alojamiento.

Estadías más cortas

La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025. Esta reducción impactó directamente en el gasto total, que mostró una caída real del 32,9% respecto al mismo período del año pasado.

Además, el comportamiento del turismo evidenció una fuerte segmentación territorial. El movimiento no fue uniforme, sino que se concentró en destinos con eventos específicos, propuestas diferenciadas o atractivos ya consolidados.

En ese contexto, el feriado dejó un saldo positivo en términos de circulación de personas y actividad económica, aunque con señales claras de desaceleración. La tendencia marca un turismo más cercano, más breve y con un gasto más me