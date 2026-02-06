De la ola de calor a tormentas

El ingreso de un frente de inestabilidad comenzará a modificar las condiciones del tiempo en Misiones hacia el fin de semana, luego de varios días de intenso calor. De acuerdo a datos difundidos por Pronóstico Misiones, la provincia atravesará primero una jornada de temperaturas elevadas durante este viernes, que será seguida por un marcado descenso térmico con la llegada de lluvias y tormentas a partir del sábado por la tarde-noche.

Para este viernes se espera una jornada muy calurosa y estable. Según el informe del Departamento de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales -Servicio de Alerta Temprana de Posadas, el tiempo será bueno, con temperaturas que oscilarán entre los 26° de mínima y los 37° de máxima, riesgo de incendio alto e índice UV extremo. El calor persistirá durante gran parte del día y formará parte de la antesala del cambio de condiciones previsto para el fin de semana.

Sobre esto, Pronóstico Misiones anticipa que un frente frío avanzará por el centro del país con lluvias y un marcado descenso térmico, aunque en la provincia el impacto será más moderado. El sistema llegará a territorio misionero durante la tarde o noche del sábado 7, provocando lluvias y tormentas, además de un cambio en la dirección del viento que favorecerá un alivio térmico progresivo.

Ese alivio, sin embargo, será breve. Las máximas descenderán desde valores cercanos a los 38° a alrededor de 30°, mientras que las mínimas pasarán de unos 23° a cerca de 19° durante el fin de semana. El respiro no durará demasiado, puesto que el mismo pronóstico anticipa que para el lunes volverán las altas temperaturas, reinstalando el calor intenso en toda la provincia.