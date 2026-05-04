Inestable, mejora mañana

La provincia de Misiones inicia la semana con condiciones de inestabilidad, aunque con una tendencia a mejorar hacia los próximos días, en el marco de un período mayormente estable y con características típicas del otoño.

Para este lunes se prevé abundante nubosidad, con probables lloviznas durante las primeras horas de la mañana. Con el correr del día, se espera una mejora en las condiciones, con mayor presencia de sol y un ascenso gradual de la temperatura, generando un ambiente cálido por la tarde.

De acuerdo con datos de la Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología, las precipitaciones serían escasas, inferiores a los 3 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 25 y el 45 %. La probabilidad de nieblas y neblinas se mantiene baja, mientras que los vientos soplarán del este y noreste entre 2 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 50 km/h. La calidad del aire se considera buena.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 26 °C en Posadas, mientras que la mínima descendería a 14 °C en Apóstoles.

Martes estable y con predominio de sol

Para este martes se espera un marcado cambio hacia condiciones más estables, con predominio de cielo despejado. La jornada comenzará fría a fresca, con presencia de bancos de niebla en áreas de arroyos y valles, y un aumento de temperatura durante la tarde.

No se esperan precipitaciones, mientras que la probabilidad de nieblas y neblinas será media. Los vientos continuarán del noreste, con velocidades de entre 3 y 17 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. La calidad del aire será regular.

Las temperaturas mostrarán un leve ascenso, con una máxima estimada en 29 °C en San Javier y una mínima de 14 °C en San Vicente. Sin embargo, se anticipan nuevos descensos térmicos en la región, con probables heladas débiles en la zona centro.