Con doblete de Messi, Argentina venció a Austria y se metió en 16avos. del Mundial

Con un doblete récord de Lionel Messi, que en el arranque había errado un penal, la Albiceleste se quedó con los tres puntos, lidera el Grupo J y podría quedarse con el primer puesto si Jordania no le gana a Argelia. Caso contrario, lo definirá el sábado ante los jordanos.

El capitán, emblema y líder de la Selección, que erró un penal a los 8 minutos, abrió finalmente el marcador a los 38 después de una muy buena jugada colectiva y superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Y como si esto fuera poco, a sus casi 39 años, selló la victoria en el descuento.

Lionel Messi volvió a hacer historia. El 10 de Argentina abrió y cerró la cuenta en el 2-0 ante Austria, en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, llegó a 18 tantos y rompió el récord de goles en la historia de los mundiales. Llegó a los 18 goles y se transformó en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.