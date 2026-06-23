Argentina va por la clasificación ante Austria

La Selección Argentina afrontará este lunes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Austria desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del Grupo J.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el ánimo en alza luego del estreno ideal frente a Argelia, al que venció por 3-0 con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de un histórico triplete.
Con tres puntos en su haber, la Albiceleste sabe que una nueva victoria le permitirá asegurar de manera anticipada la clasificación a los 16avos de final, cuando todavía le restará disputar un encuentro de la fase de grupos.
Después del debut, la delegación nacional se trasladó desde Kansas City hacia Dallas, donde quedó concentrada para el compromiso ante el seleccionado europeo. Antes del viaje, el plantel realizó una práctica liviana enfocada en movimientos tácticos, trabajos posicionales y pelota detenida, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al duelo.
En cuanto al equipo, Scaloni tiene prácticamente definido el once inicial y la principal novedad estaría en el lateral derecho. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho y sería preservado, por lo que Nahuel Molina ocuparía su lugar desde el arranque.
El resto de la formación sería muy similar a la que comenzó el encuentro frente a Argelia. Lautaro Martínez seguiría como acompañante de Messi en ataque pese a que Julián Álvarez ya dejó atrás una molestia física y pelea por un lugar. Otra de las dudas pasa por el sector izquierdo del mediocampo ofensivo, donde Thiago Almada aparece con una leve ventaja sobre Nicolás González.
Además, Facundo Medina continuaría como lateral izquierdo debido a que Nicolás Tagliafico todavía busca recuperar ritmo competitivo tras una lesión muscular. También Leandro Paredes podría sumar minutos durante el partido para seguir ganando rodaje.
De no surgir inconvenientes de último momento, la probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Austria, por su parte, intentará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo para mantenerse con chances de avanzar de ronda. Sin embargo, enfrente tendrá a una Argentina que llega en crecimiento, con confianza y con la ilusión de sellar cuanto antes su boleto a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.