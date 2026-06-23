Argentina va por la clasificación ante Austria

La Selección Argentina afrontará este lunes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Austria desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del Grupo J.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el ánimo en alza luego del estreno ideal frente a Argelia, al que venció por 3-0 con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de un histórico triplete.

Con tres puntos en su haber, la Albiceleste sabe que una nueva victoria le permitirá asegurar de manera anticipada la clasificación a los 16avos de final, cuando todavía le restará disputar un encuentro de la fase de grupos.