Comenzó la vacunación de la triple viral

En la provincia ya se encuentra en marcha la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral a niños y niñas de entre 15 y 18 meses de edad. La estrategia se implementa en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales públicos, según informaron desde el área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

La decisión se enmarca en una actualización del Calendario Nacional de Vacunación, que tiene como objetivo reforzar la protección a edades más tempranas, reducir el período de susceptibilidad frente a enfermedades prevenibles y disminuir el riesgo de complicaciones graves asociadas a estas patologías.

La vacuna triple viral brinda inmunidad contra sarampión, rubéola y paperas. Hasta ahora, la primera dosis se aplicaba a los 12 meses de vida y la segunda entre los 4 y 5 años.

Con esta actualización, la segunda dosis fue adelantada para fortalecer la respuesta inmunológica durante la primera infancia, una etapa clave en el desarrollo de los niños y niñas.

Quiénes deben recibir la dosis en Misiones

Desde el área sanitaria precisaron que la medida alcanza a niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024, quienes deberán recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses de edad. En tanto, aquellos nacidos hasta el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema anterior y recibirán la segunda dosis entre los 4 y 5 años, según la cohorte correspondiente.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacunación es gratuita y obligatoria, y recomendaron a las familias consultar en los CAPS y hospitales más cercanos los días y horarios de atención para completar el esquema de vacunación.

Sarampión: complicaciones graves

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea. El virus puede permanecer activo en el ambiente o sobre superficies hasta dos horas, lo que incrementa el riesgo de contagio en espacios cerrados o con alta circulación de personas.

En algunos casos, el sarampión puede provocar complicaciones graves e incluso resultar fatal. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, erupciones en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos persistente. Si bien puede afectar a personas de cualquier edad, la enfermedad suele presentar mayor gravedad en niños y niñas menores de cinco años.

Ante la aparición de alguno de estos síntomas, desde el sistema de salud recomiendan acudir de inmediato a una consulta médica y evitar el contacto con otras personas, como medida preventiva para reducir la propagación del virus.