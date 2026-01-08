Anticipan tormentas para el fin de semana

Misiones transita este miércoles bajo condiciones inestables y con probabilidad de chaparrones y tormentas propias del período estival desde este día, con alcance en las zonas norte, centro y sur de la provincia.

Los fenómenos se mantendrían durante las próximas jornadas, según proyecciones meteorológicas de Pronóstico Misiones.

Hacia el final de la semana se anticipa la formación de un sistema de baja presión sobre el centro del Litoral argentino, con posterior desplazamiento hacia la República Oriental del Uruguay. La presencia de este esquema atmosférico incidiría en el desarrollo de eventos de mayor intensidad sobre Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Entre el viernes y el sábado se contempla la posibilidad de tormentas de carácter fuerte a severo en la región.

Los modelos numéricos indican acumulados de precipitación que superarían los 150 milímetros en sectores de Santa Fe y Entre Ríos, mientras que en territorio misionero se espera actividad eléctrica y lluvias persistentes.