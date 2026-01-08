Arranca la Fiesta Provincial del Turista en los Saltos del Tabay

Hoy comienza la 38° Fiesta Provincial del Turista en los Saltos del Tabay, en Jardín América, con una propuesta que se extenderá hasta el domingo 11, y que marca el inicio formal de la temporada alta en uno de los destinos tradicionales del verano misionero. El evento se desarrolla en el predio del complejo municipal y reúne actividades culturales, musicales y recreativas destinadas a turistas y familias de toda la provincia.

Durante cuatro jornadas, la celebración concentrará espectáculos en vivo, presentaciones de danza, ferias de artesanos y emprendedores, además de propuestas recreativas pensadas para distintas edades. La apertura del predio este jueves está prevista para las 20.30 horas.

Desde la organización indicaron que la programación se distribuye por jornadas con horarios diferenciados. Las actividades del jueves, viernes y sábado comenzarán a las 20.30, mientras que el domingo la propuesta se iniciará a las 15.30 con un enfoque familiar. Además, se confirmó que ante la posibilidad de lluvias la fiesta no se suspenderá, ya que el predio cuenta con espacios bajo techo.

Cronograma

Jueves 8 de enero | Desde las 20.30

Peña folclórica.

Artistas locales y de la zona.

Presentaciones de escuelas de danza.

Espacio participativo para turistas con talentos musicales.

Viernes 9 de enero | Desde las 20.30

Apertura con comparsa local de Jardín América.

Danzas de ritmos brasileros.

Elección del Rey y Reina Provincial del Turista Adultos.

Show de Los Roller’s de Encarnación.

Sábado 10 de enero | Desde las 20.30

Presentaciones de artistas locales y regionales.

Elección de la Reina Provincial del Turista.

Shows de Suena Sanfona y Luciano y su grupo.

Domingo 11 de enero | Desde las 15.30

Tarde familiar.

Show de Impacto Cervecero.

Cierre musical con Andy Gaona y Los Ángeles de la Kachaka.

Desde la Dirección de Turismo de Jardín América señalaron que se registra un alto movimiento turístico en la ciudad . En cuanto al ingreso, se mantienen los valores habituales del complejo. Los residentes de Jardín América abonan $4.000, los visitantes de la provincia $6.000 y los turistas nacionales $7.000. Los niños hasta 10 años no pagan entrada.

El predio dispone de espacios para carpas, dormis, quinchos, proveeduría, restaurante, heladería, barra de tragos y feria de artesanos, lo que permite permanecer dentro del complejo durante toda la jornada. Desde la comisión organizadora confirmaron además modificaciones recientes en la agenda de artistas, que ya fueron incorporadas a la programación oficial.