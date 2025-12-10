miércoles, diciembre 10, 2025
Tiempo inestable

La Dirección General de Alerta Temprana informó que la provincia atraviesa un período de marcada inestabilidad, con lluvias y tormentas que se extenderán hasta el miércoles.

El fenómeno está asociado a la formación de un núcleo de baja presión en el norte correntino, que seguirá influyendo en las condiciones del tiempo en Misiones.

Para este martes  se prevén lluvias y tormentas en la madrugada, seguidas de lloviznas y vientos más intensos desde el mediodía. Las precipitaciones estimadas oscilan entre 7 y 72 milímetros, con ráfagas de entre 30 y 70 km/h. La máxima se ubicaría en 26 °C en Eldorado, mientras que la mínima sería de 16 °C en San Pedro.

El miércoles continuará inestable y ventoso, con lluvias leves hasta el mediodía y ráfagas fuertes bajo la influencia de un frente frío. Se espera cielo nublado a parcialmente nublado y una mejora hacia la tarde. La máxima alcanzaría los 27 °C en Puerto Iguazú y la mínima descendería a 15 °C en San Vicente durante la noche.

El jueves  disminuirá la inestabilidad por el desplazamiento del sistema hacia el Atlántico. No se esperan precipitaciones y el ambiente pasará de fresco en la mañana a cálido y caluroso en la tarde, con máximas de hasta 31 °C en Montecarlo y mínimas de 14 °C en Bernardo de Irigoyen. Las lluvias retornarían el viernes, asociadas a un nuevo flujo de aire húmedo y baja presión atmosférica.

