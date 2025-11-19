Soleado y con aumento de temperatura

El tiempo en Misiones se presentará este miércoles con condiciones estables y cielo mayormente despejado en toda la provincia. Un sistema de alta presión continuará dominando la región, garantizando una jornada sin lluvias, con baja humedad y temperaturas agradables.

Durante la mañana, el ambiente será fresco, mientras que por la tarde se espera un aumento térmico, alcanzando valores cálidos pero con sensación de confort. Los vientos soplarán de direcciones variables -noroeste, suroeste y sureste-, con velocidades de entre 1 y 13 km/h y ráfagas que podrían llegar a 40 km/h.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: entre 0 y 10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media. Calidad del aire: buena.

Temperaturas estimadas

-Máxima: 32 °C en Eldorado.

Mínima: 11 °C en San Pedro.

El tiempo estable se mantendrá por varios días, con mañanas frescas y tardes cálidas, propias del período de transición hacia el verano.