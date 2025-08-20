El programa Ahora Pan continúa sin aumentos

El Gobierno de Misiones confirmó que el programa Ahora Pan seguirá vigente sin modificaciones en su valor de referencia hasta el 15 de septiembre. De esta manera, el precio máximo del pan continuará en $2.400 por kilo, monto que se mantiene inalterable desde febrero de este año.

Se trata de la sexta renovación consecutiva sin aumentos, una medida que busca proteger la economía de las familias misioneras y garantizar el acceso a un producto de consumo básico a uno de los valores más bajos del país.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó el compromiso del Centro de Industriales Panaderos de Misiones, con quienes el Gobierno sostiene un diálogo permanente para definir las actualizaciones necesarias que permitan continuar con el programa.

Más información sobre el programa Ahora Pan en: https://ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan