Lluvias y tormentas

Este martes, el clima en Misiones estará marcado por condiciones inestables debido al paso de un núcleo de baja presión sobre el Litoral. Según el reporte del Servicio Meteorológico, se prevé un aumento de la nubosidad durante la jornada y la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas a partir de la siesta.

La situación podría intensificarse en horas de la tarde, con ráfagas de viento del norte, noreste y noroeste que podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 90 km/h. Las precipitaciones estimadas para la provincia oscilan entre 6 y 29 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa una jornada cálida por la tarde, con máximas de entre 25 °C y 29 °C. La ciudad de Puerto Iguazú registraría la temperatura más alta, mientras que San Vicente presentaría la mínima provincial con 13 °C durante la noche, informó la dirección de Alerta Temprana.

