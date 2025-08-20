Misiones implementará el programa “1 Hora +” en 263 escuelas primarias

El Ministerio de Educación de Misiones anunció la puesta en marcha del programa “1 Hora +”, que sumará una hora diaria de tutorías en 263 escuelas primarias, alcanzando a alrededor de 4.000 estudiantes de tercer grado.

La medida se enmarca en la red de 7.000 escuelas “alfa” de todo el país, seleccionadas por Nación a partir de los resultados de las últimas pruebas Aprender.

El ministro de Educación, Ramiro Aranda, dijo que Misiones adaptó la propuesta nacional para responder mejor a las necesidades locales. “En lugar de sumar una hora obligatoria para todos, focalizamos en los chicos que necesitan fortalecer Lengua y Matemática. Es bueno porque muchas familias que gastaban en un maestro particular ahora tendrán esa posibilidad gratuita desde el Estado”, señaló.

Aranda remarcó que el programa se complementa con capacitaciones, Ateneos de alfabetización y talleres de educación disruptiva en institutos de formación docente. “Lo principal es mejorar los indicadores y que los chicos tengan un mejor rendimiento en las áreas básicas. Eso les va a dar más herramientas para continuar estudios, innovar y enfrentar el mundo del trabajo”, afirmó.