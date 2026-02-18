Paro nacional: la UGATT confirmó que no habrá colectivos, trenes ni vuelos

El paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral tendrá un fuerte impacto en todo el país, ya que los gremios del transporte confirmaron su adhesión y garantizaron la paralización total de los servicios de pasajeros el día en que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados.

La medida de fuerza será por 24 horas y, aunque la fecha exacta se oficializará en las próximas horas, fuentes sindicales indicaron que coincidirá con el debate parlamentario. En principio, no incluirá movilización, aunque sectores internos habían impulsado acompañar la huelga con una marcha al Congreso.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció formalmente su adhesión mediante un comunicado en el que aseguró que los gremios enrolados en el espacio “garantizan el paro total de los medios de transporte de pasajeros”.

En consecuencia, ese día no funcionarán colectivos, trenes, subtes, taxis, remises ni vuelos en todo el territorio nacional.

También confirmaron su adhesión la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuya postura era clave tras la última huelga general —cuando hubo colectivos en circulación por una conciliación obligatoria—; la Unión Ferroviaria; La Fraternidad; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, gremios marítimos y personal del subte, entre otros.

Los puntos que generan conflicto

El paro se da en medio de un creciente malestar sindical por varios artículos de la reforma laboral. Uno de los más cuestionados es el artículo 44, que establece que los trabajadores que tomen licencia por enfermedad o accidente no laboral percibirán el 50% del salario, con posibilidad de alcanzar el 75% según las circunstancias. Este punto fue considerado por la CGT como una vulneración de derechos adquiridos.

El rechazo también alcanza a cambios en el régimen de indemnizaciones, la implementación del banco de horas, las modificaciones en vacaciones, las limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales y restricciones a las asambleas sindicales.

Desde la central obrera sostienen que la reforma es “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y no descartan recurrir a la Justicia en caso de que la norma sea promulgada.

La decisión del paro fue adoptada tras una reunión virtual del Consejo Directivo de la CGT y marcará el cuarto paro general durante la gestión de Milei. En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, ya había anticipado un paro con movilización masiva al Congreso.

Con el transporte completamente detenido, la medida promete convertirse en una de las más contundentes desde el inicio del conflicto por la reforma laboral, profundizando la tensión entre el Gobierno y el sindicalismo.