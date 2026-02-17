La CGT confirmó el paro nacional por 24 horas contra la reforma laboral

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados. Será sin movilización, indicaron.

Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual este mediodía.

Jerónimo había señalado ayer que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno nacional y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto. Todo indica que será el jueves 19 de febrero.