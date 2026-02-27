Paro de controladores aéreos: habrá demoras y reprogramaciones en vuelos

Desde este jueves comenzará un nuevo paro de controladores aéreos que impactará en todos los aeropuertos del país. La medida fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y consistirá en interrupciones de tres horas diarias que se extenderán hasta el lunes 2 de marzo.

Durante las franjas horarias definidas por el sindicato no se autorizarán despegues, lo que podría provocar demoras y reprogramaciones tanto en vuelos comerciales regulares como en servicios privados.

El cronograma comenzará el jueves entre las 15 y las 18. El viernes 27 la protesta se trasladará a la franja de 19 a 22. El sábado se aplicará de 13 a 16, mientras que el domingo 1° de marzo será de 9 a 12. Finalmente, el lunes 2 la restricción operará entre las 5 y las 8 de la mañana.

Desde el gremio aclararon que quedarán exceptuadas todas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o aquellos vinculados a tareas de búsqueda y salvamento.

La decisión se tomó luego de que la semana pasada el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para frenar una medida similar. Tras el vencimiento de esa instancia, el sindicato aseguró que no recibió una propuesta salarial por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo responsable de la navegación aérea en el país.

Según Atepsa, ya pasaron alrededor de 20 días desde que finalizó la conciliación sin avances en la negociación. En ese contexto, los controladores sostienen que agotaron las instancias de diálogo y resolvieron retomar el plan de lucha.

El impacto concreto dependerá de la programación de cada aeropuerto y de la cantidad de vuelos previstos en las franjas afectadas. Sin embargo, al tratarse de restricciones sobre los despegues, es probable que se genere un efecto en cadena en los horarios posteriores.

Ante este escenario, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto y consultar posibles cambios o reprogramaciones. (TN)