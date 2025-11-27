Ola de calor en Misiones

Misiones atraviesa una de las semanas más agobiantes de la temporada y las temperaturas seguirán en ascenso durante las próximas jornadas. Para este jueves, la Dirección General de Alerta Temprana anticipó la influencia de una masa de aire seco que impulsará un nuevo ascenso de temperatura. No se esperan precipitaciones y la nubosidad será escasa, especialmente en el sur provincial, donde la máxima rondará los 35°C.

El viernes 28 se mantendrá el mismo patrón: una jornada seca, de ambiente muy caluroso y sensaciones térmicas cercanas a los 40°C. Hacia la tarde podrían formarse algunas inestabilidades puntuales en el extremo noreste, sobre todo en cercanías de Bernardo de Irigoyen, aunque se trataría de chaparrones aislados y de poca intensidad. El organismo provincial señaló que el día comenzará templado y se volverá sofocante hacia la tarde, debido a la combinación de altas temperaturas y humedad.

El sábado 29 continuará en la misma línea, con máximas otra vez cercanas a los 35°C antes de que se produzca el cambio de tiempo.

Según el SMN, el alivio recién llegaría el domingo con el avance de un frente frío que provocará lluvias y tormentas eléctricas en distintos puntos de Misiones. Ese evento marcará el final del período de calor extremo.

Las temperaturas descenderán notablemente: las mínimas podrían ubicarse en torno a los 20°C y las máximas no superarían los 28°C. La inestabilidad se mantendría durante el lunes 1 de diciembre, con un descenso aún mayor en las marcas térmicas.