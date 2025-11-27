Aniversario de Andresito: La Municipalidad de Posadas no adhiere al asueto provincial

La Municipalidad de Posadas comunicó que no se trasladará el asueto administrativo correspondiente a la conmemoración del aniversario del nacimiento del Comandante General Don Andrés Guacurarí y Artigas, fecha establecida como fiesta cívica provincial el 30 de noviembre.

En consecuencia, el lunes 1 de diciembre las actividades se desarrollarán con normalidad en todas las áreas de la Municipalidad, manteniendo el horario habitual de atención al público y servicios. Esta decisión fue tomada para asegurar la continuidad administrativa y el funcionamiento óptimo de la gestión municipal.

El Ejecutivo Municipal recuerda a los ciudadanos que, pese a la importancia histórica de esta fecha, el trabajo institucional continuará normalmente el día posterior a la celebración provincial.