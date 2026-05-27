Nación recorta subsidios en pasajes de micro para personas con discapacidad

El Gobierno oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó formalizada mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada hoy martes en el Boletín Oficial. La normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

De este modo, el Ejecutivo dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.

La resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, por lo que las compañías seguirán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.

En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.

Según argumentó la Secretaría de Transporte, el nuevo marco regulatorio modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales. “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señaló el texto oficial.